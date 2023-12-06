Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

У День Збройних Сил України, 6 грудня 2023 року, в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".

Як повідомила прес-служба регулятора, ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України.

Презентували нову монету голова НБУ Андрій Пишний та Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Крім того, участь у презентації взяв військовослужбовець Збройних Сил України, Герой України полковник В'ячеслав Пятаков.

Відео дня

"Презентуючи нову обігову пам’ятну монету, ми маємо можливість особисто висловити подяку за героїзм та силу представникам Командування об’єднаних сил Збройних Сил України. Відтепер наша глибока повага на десятиліття викарбувана в металі", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На реверсі монети в центрі зображено емблему Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

"Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки", - наголосили в Нацбанку.

Зазначається, що Національний банк підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої видачі їх клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики, до яких входитиме 25 обігових пам’ятних монет "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".

Пам’ятні монети в Україні

У вересні Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету на честь українських енергетиків.

У жовтні Національний банк ввів в обіг нові пам’ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини, а також презентував пам'ятну монету "Український борщ" номіналом 10 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: