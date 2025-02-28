Індексація пенсій стосуватиметься майже 10 млн пенсіонерів.

З 1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсій, зниження цін на найбільш популярні ліки, а також продовжаться виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завтра розпочинаємо індексацію пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів. Завтра також почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків", - сказав Шмигаль.

Він також відзначив, що є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. За його словами, ціни зменшаться від 10 до 50%.

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"Також з 1 березня ми автоматично продовжимо виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО", - зазначив прем’єр-міністр.

Крім того, уряд ухвалить рішення, за яким мають донарахувати субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали.

"Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - додав глава уряду.

Пенсії в Україні - останні новини

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявила, що запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

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