Уряд хоче відійти від солідарної системи, яка погано працює в сучасних економічних умовах.

Перехід України із солідарної до накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже наступного року. Про це в коментарі РБК-Україна заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

За її словами, Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проект закону про накопичувальну пенсійну систему. Коли уряд його схвалить, документ буде передано на розгляд уже Верховною Радою.

Чиновниця зазначила, що цей законопроєкт було складено з урахуванням глибокого аналізу попередніх подібних ініціатив, зокрема врахував їхні недоліки. При цьому проводилися консультації з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами.

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"Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували", - підкреслила вона.

Марчак не ручається, що Верховна Рада швидко схвалить законопроєкт, але в міністерстві переконані, що потрібна кількість голосів там усе ж набереться. За її словами, у Мінсоцполітики сподіваються на ухвалення закону вже цього року, щоб у 2026-му його положення вже набули чинності.

Реформа пенсійної системи України

Як писав УНІАН, головною метою пенсійної реформи чиновники називають підвищення справедливості в чинній солідарній пенсійній системі. Для цього пропонується ввести такі поняття, як базова і страхова пенсії, а також - пенсійні бали.

Розмір пенсії розраховуватиметься на основі цих балів, виходячи зі співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу конкретного працівника, і суми страхових внесків із середньої заробітної плати в Україні за той самий місяць. Відповідно, якщо зарплата працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше.

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