У відомстві зазначили, що пенсіонери, які працюють, продовжують платити внески.

Пенсіонери, які працюють, можуть розраховувати на перерахунок пенсійних виплат. Пенсії збільшать з урахуванням набутого стажу з 1 квітня.

"У нас щороку з 1 квітня проводиться автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів", - розповіла заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що буде переглянуто пенсійні права, які й стали підставою для пенсії.

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"Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації або від квітня до квітня вона напрацьовує, вона сплачує внески зі своєї заробітної плати, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права", - пояснила Марчак.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій українців із весни. Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсійні виплати мають збільшити на 10% від поточного розміру.

19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій - середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.

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