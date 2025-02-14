З липня всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ та відпускати препарати за програмою "Доступні ліки".

Вже з 1 березня українські виробники на 30% знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно із рішенням Ради національної безпеки і оборони, уряд сьогодні схвалює й інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускає низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції.

Серед таких заходів - обмеження максимальної торговельної націнки для аптек - не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивна шкала для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

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Також Шмигаль анонсував посилення контролю за наявністю лікарських засобів у лікарнях - а його словами, пацієнти повинні отримувати їх безоплатно:

"У межах ініціативи "Зимова підтримка" рекордно розширено програму "Доступні ліки". Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн. З липня 2025 року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки".

Зниження цін на ліки

Нагадаємо, раніше президент увів у дію рішення РНБО, згідно з яким з 1 березня 2025 року планується зменшити ціни на 30% на найбільш затребувані основні лікарські препарати. Уряд, виробники та аптечні мережі мають визначити перелік зі 100 препаратів.

Крім того, передбачається встановлення граничних постачальницько-збутових надбавок не вище 10% до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, а також граничних торговельних надбавок не вище 35% до закупівельних цін на безрецептурні препарати.

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