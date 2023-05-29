Розмір доплати буде залежати від страхового стажу людини та її заробітної платні.

У червні 2023 року українські пенсіонери отримають доплати, розмір яких становитиме від 150 до 1500 гривень.

Про це в ефірі телемарафону заявила директор департаменту пенсійного фонду України Олена Охрименко, зазначивши при цьому, що надбавки будуть виплачуватися згідно індексації пенсій, повідомляє РБК-Україна.

Розмір доплати буде залежати від страхового стажу людини та її заробітної платні. "Все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Крім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року", - уточнила Охріменко.

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За словами Охрименка виплати отримають пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або ті, у кого від попереднього перерахунку або призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Пенсії під час війни

20 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

12 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсій особам на окупованих територіях або територіях ведення бойових дій. Ухвалений закон покликаний врегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та залишили їх.

15 квітня 2023 року українцям пояснили, як тепер будуть призначатися виплати.

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