Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Закон про виплату пенсій в умовах воєнного стану, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, передбачає, що протягом війни та трьох місяців після її припинення, пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Як зазначається в повідомленні на сайті Міністерства реінтеграції, законом № 2981-ІХ регулюється призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в місцях бойових дій у зв'язку з тим, що такі громадяни не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

Згідно з ухваленим законом, пенсія буде призначатися:

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за віком - з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;

у зв'язку з інвалідністю - з дня встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника - з дня, наступного за днем смерті годувальника;

за вислугу років - з дня, наступного за днем звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Закон також поширюється на громадян, які проживають на окупованих територіях або місцях бойових дій, але залишили їх.

Пенсії під час війни

20 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій.

12 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсій особам на окупованих територіях або територіях ведення бойових дій.

Закон спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

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