Індексація пенсій в Україні: у ПФУ озвучили головний показник для перегляду виплат

Зазначається, що перегляд виплат для пенсіонерів мають провести з 1 березня.

Індексація пенсій в Україні відбудеться вже в березні 2025 року. Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсійних виплат.

Йдеться про середню заробітну плату за 2024 рік. За даними ПФУ, цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.

До кінця 2024 року, за даними Пенсійного фонду, середня зарплата зростала. Так, у жовтні цей показник становив 18 704,98 грн, у листопаді - 18 823,31 грн, а в грудні - 21 698,99 грн.

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Водночас показник середньої зарплати за останні три роки, який застосовується для розрахунку пенсії під час звернення за її призначенням у 2025 році, становить 15057,09 гривні.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

В Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати.

У Пенсійному фонді України зазначали, що середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року становив 5789,05 гривні, що на 403,8 гривні більше, ніж рік тому.

Найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано в місті Київ - 8017,65 гривні, а найнижчий - у Тернопільській області - 4484,69 гривні.

Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.

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