У ПФУ розповіли, скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери

Середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3%.

В Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

У пресслужбі Пенсійного фонду України повідомили, що середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, - 6 302,76 гривні.

Водночас 2024 року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3%, а це 641,71 гривні. Водночас пенсія непрацюючих пенсіонерів збільшилася на 7,5%, а це 403,8 гривні.

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Пенсіонери за видами виплат:

за віком - 72,59%;

по інвалідності - 15,21%;

у разі втрати годувальника - 6,51%;

за вислугу років - 5,12%;

соціальні пенсії - 0,53%;

довічне утримання суддів - 0,04%.

Пенсія в Україні - останні новини

У Пенсійному фонді України повідомили, що середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року становив 5789,05 гривні. Це на 403,8 гривні більше, ніж рік тому.

При цьому найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано в місті Київ - 8017,65 гривні, а найнижчий - у Тернопільській області - 4484,69 гривні.

Зазначається, що чверть пенсіонерів отримують пенсію, яка досить значно менша за середню - до 3000 гривень, а найвищі пенсії - понад 10000 гривень, отримують 1,2 мільйона українців.

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