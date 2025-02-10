Індексація пенсій в Україні: коли буде підвищення і як зростуть виплати

Видатки Пенсійного фонду України становитимуть більше 908 млрд гривень.

В Україні з 1 березня планують провести індексацію пенсій. Таким чином пенсійні виплати мають збільшитись на 10% від поточного розміру, йдеться в проєкті бюджету Пенсійного фонду України.

Зазначається, що загальну суму видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

"При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", - йдеться в документі.

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Пенсії в Україні – останні новини

В Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати.

У Пенсійному фонді України зазначали, що середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року становив 5789,05 гривні. Це на 403,8 гривні більше, ніж рік тому. Найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано в місті Київ - 8017,65 гривні, а найнижчий - у Тернопільській області - 4484,69 гривні.

Раніше народний депутат та громадський діяч Леся Забуранна повідомляла, що індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року, як це і передбачає закон. Зазначається, що мінімальна індексація має скласти 100 гривень, тоді як максимальна складатиме 1500 гривень.

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