До цього вона становила 4,6 тис.гривень.

Розмір середньої пенсії в Україні після її індексації з 1 березня перевищив показник 5 тис.гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на прес-конференції.

"Індексація пенсій відбулася. Індексація склала 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 мільйона пенсіонерів. Дуже важливо, що вперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5 тисяч гривень. Станом на сьогодні це було 4,6 тис.гривень", - сказав він.

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Він зазначив, що закон дозволяв не підвищувати пенсії, проте уряд пішов на такий крок та ухвалив відповідну постанову.

Пенсії під час війни

В результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня 2022 року, підвищені виплати отримали близько 10 мільйонів одержувачів. Середній розмір підвищення склав 380 гривень.

З 1 жовтня 2022 року провели перерахунок мінімальної пенсії за віком на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень.

24 лютого Кабмін ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних та страхових виплат таі додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

З 1 березня 2023 року в Україні пенсійні виплати зросли від 100 до 1500 гривень. За даними Мінсоцполітики, під індексацію потрапили 10,5 млн українських пенсіонерів. Індексація вперше торкнулася тих, хто отримував мінімальну пенсію в розмірі 2093 грн. Їхні виплати збільшилися на 19,7%.

Шмигаль заявляв про те, що у 2023 році літні українці продовжать отримувати усі доплати до пенсій за віком.

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