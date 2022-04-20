Середній розмір військових пенсій становить 8 тис.500 грн.

Після березневої індексації на 14% середній розмір пенсій в Україні 400 гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі інформаційного телемарафону.

"Після індексації середня пенсія в Україні стала 4 400 грн, а для військових, яким ми в березні вперше проіндексували пенсійні виплати, - 8 500 гривень", - сказала Лазебна.

При цьому, за словами міністра, плановий перерахунок працюючим пенсіонерам відбудеться автоматично вже в травні-червні.

Індексація під час війни:

24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

В результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.