В Україні автоматично подовжено виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Цього року літні українці продовжать отримувати усі доплати до пенсій за віком.

Як повідомляється в урядовому Telegram-каналі, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд зберігає усі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн, 75-80 років – до 400 грн, 70-75 – до 300 грн", - наголошується в повідомленні.

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Також автоматично подовжено виплати для внутрішньо переміщених осіб.

"У 2022 році ми виплатили ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили", - зазначив Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що у 2022 році держава направила на соціальні виплати близько 800 млрд грн. Зокрема, на пенсії було направлено 575 млрд грн. Це на 65 млрд грн, або на 12,5% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Пенсії під час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня 2022 року, підвищені виплати отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Планової індексації пенсій у квітні не було, але пенсії перерахували працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйона.

Пенсію підвищили особам, які мали не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбувся автоматично. Розмір надбавки залежав від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу.

Самі надбавки були виплачені лише в липні, коли дані про стаж отримав Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зросли влітку, але перерахунок відбувся у квітні.

З 1 жовтня 2022 року провели перерахунок мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень.

Також з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій якщо Євросоюз припинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%.

11 лютого 2023 року в Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні будуть індексовані пенсії.

17 лютого 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в березні цього року пенсії українців будуть проіндексовані і збільшаться на 20%.

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