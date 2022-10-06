Українці вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії, перерахунок отримали кілька категорій літніх людей.
Про це директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду Олена Охрименко повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.
"Нарахування завершені. Починаючи від учорашнього дня, наші пенсіонери вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії", - сказала вона.
Охрименко зазначила, що з 1 жовтня на підвищення пенсій на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.
При цьому виплата мінімальної суми - 3 тис.грн - для пенсіонерів віком від 80 років здійснюється за умови, що вони мають страховий стаж: жінки – 30 років, чоловіки – 35 років та отримають пенсії відповідно до Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
"Тим, хто не має зазначеного стажу, пенсії нараховуються пропорційно із суми 3 тисячі гривень", - пояснила Охрименко.
За її словами, пенсіонерам, які досягли 80-ти років і мають стаж: жінки – 20 років, чоловіки – 25, мінімальна пенсійна виплата не може бути встановлена менше ніж 2,5 тис.грн.
Крім того, вона повідомила, що з 1 жовтня після підвищення мінімальної зарплати здійснено перерахунок пенсіонерам, які досягли 65 років, не працюють і мають страховий стаж: жінки – 30, чоловіки – 35 років.
За її словами, також перераховано пенсії інвалідам війни та інвалідам-учасникам бойових дій.
Пенсія під час війни:
В Україні з 1 жовтня у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати провели перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців, а з 1 грудня пенсії будуть підвищені завдяки збільшенню прожиткового мінімуму.
З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.
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