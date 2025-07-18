Найкращу оцінку щодо інфляційних очікувань встановили фінансові аналітики.

Національний банк провів опитування серед підприємств, банків, фінансових аналітиків та домогосподарств. Банкіри, бізнес і населення не очікують, що в наступні 12 місяців рівень інфляції в Україні впаде нижче 10%. Про це свідчать результати опитування НБУ.

Зазначається, що в липні банкіри погіршили інфляційні очікування до 11,6%. Раніше, у квітні, вони прогнозували інфляцію на рівні 9,8%.

Керівники підприємств останній раз у травні прогнозували рівень інфляції на рівні 10,9%. Попередній прогноз за лютий цього року дорівнював 11,5%.

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При цьому серед населення очікування щодо зростання цін в червні зросло до 10,8%. До цього, у травні, цей показник становив 10,2%, а в квітні 10,1%.

Водночас найкращу оцінку встановили фінансові аналітики. Вони в липні поліпшили свій прогноз до 7,5%. Попередній їх прогноз щодо інфляційних очікувань становив 7,9% у травні 2025 року.

Інфляція в Україні - останні новини

За даними Держстату, за останній рік в Україні здорожчали практично усі основні продукти, деякі - втричі.

Водночас річна інфляція у червні 2025-го, порівняно з червнем 2024-го, вперше за рік сповільнилася - до 14,3%. Порівняно із травнем, інфляція на споживчому ринку в червні становила 0,8%.

При цьому у Нацбанку зазначили, що зарплати українців не встигають за зростанням цін. Згідно з нещодавніми даними НБУ, інфляція "‎з'їдає"‎ зростання доходів.

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