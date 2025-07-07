Зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій.

Брак працівників в Україні і надалі підтримує зростання номінальних зарплат високими темпами – понад 20% у 2025 році, але через інфляцію реальні доходи зростають вдвічі меншими темпами.

Про це йдеться в липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% р/р. Згідно з високочастотними показниками, їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі", - сказано в документі.

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У Нацбанку зазначають, що зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33%, а вакансій – на 6%), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.

Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82%), тоді як зростання кількості вакансій у цих сферах значно відставало. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки (на 61%).

Згідно з даними огляду, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу. Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився. Також на тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року.

Інфляція і доходи в Україні

Споживча інфляція в Україні в річному вимірі в травні склала 15,9%, що стало максимальним показником за два роки. За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 22,1%.

Найбільше за рік подорожчали яйця (на 86%), овочі (на 35,7%), соняшникова олія (на 35,4%) та фрукти (на 33,5%).

Світовий банк почав вимірювати рівень бідності по-новому. Україна належить до країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року і, щоб не потрапити за межу бідності, доходи мають бути більшими за 8,3 долари на день (приблизно 348 грн).

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