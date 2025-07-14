Ціни на деякі продукти в Україні зросли майже втричі: що здорожчало найбільше

Яблука в країні подорожчали на 195,5%, до 79,5 грн/кг.

За рік практично усі основні продукти в Україні продемонстрували суттєве цінове зростання. Про це повідомляє Державна служба статистики.

По окремих категоріях зростання виявилося особливо помітним. Так, ціни на яблука у порівнянні із червнем минулого року збільшилися майже втричі – на 195,5%. Станом на червень 2025-го вони коштували в середньому 79,5 грн за кілограм.

У свою чергу, білокачанна капуста подорожчала в 2,5 раза, до 28,2 грн за кілограм. Морква зросла у ціні на 67,0% (до 49,7 грн за кілограм), тоді як у випадку з яйцями зростання становило 62,7% (до 53,6 грн за десяток).

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Дещо менше зросли ціни на соняшникову олію (37,2%), пшеничне борошно (36,1%) та куряче філе (35,8%). Пачка масла 200 грамів подорожчала на 33,4%, до 107,4 грн.

Інфляція в Україні - останні новини

Продукти в Україні за рік подорожчали майже на чверть, тоді як річна інфляція (у порівнянні з червнем 2024-го) сповільнилася до 14,3%.

В травні споживча інфляція склала 15,9%, що стало максимальним показником за два роки – після квітня позаминулого року.

Згідно з нещодавніми даними НБУ, зарплати українців не встигають за цінами, оскільки інфляція "‎з'їдає"‎ зростання доходів.

Стрибок інфляції призвів до того, що реальні зарплати українців у цьому році опинилися нижче довоєнного рівня.

Згідно з новим дослідженням Центру Разумкова, номінальні зарплати українців зросли на 54% порівняно з довоєнним четвертим кварталом 2021-го, тоді як ціни за цей же час зросли на 53,8%. Водночас реальна заробітна плата знаходиться на рівні 99,7% від довоєнного показника, тобто знизилася на 0,3%.

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