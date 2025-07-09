Найбільше зросли ціни на яйця та фрукти.

Річна інфляція в Україні вперше за рік сповільнилася – до 14,3% у порівнянні з червнем минулого року. Порівняно із травнем, інфляція на споживчому ринку в червні становила 0,8%

Про це повідомила Державна служба статистики.

При цьому продукти харчування за останній рік подорожчали на 23,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (на 59,2%), фрукти (51,7%), соняшникову олію (33,6%), масло (28,3%) та овочі (24,2%). Найменше подорожчав цукор – на 9,1%.

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Алкогольні напої та тютюнові вироби здорожчали за рік на 18,3%. Одяг і взуття – єдина категорія, яка продемонструвала зниження цін (на 4,5%).

Послуги охорони здоров’я зросли в ціні на 12,9%, транспортні – на 6,2%. На 17,3% подорожчали послуги зв’язку, на 12,1% - освітні послуги. Зростання у 15,7% показали послуги в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Інфляція в Україні - останні новини

Споживча інфляція в Україні в річному вимірі в травні склала 15,9%, що стало максимальним показником за два роки – після квітня 2023 року. Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік тоді подорожчали на 22,1%. Найбільше за рік подорожчали яйця (на 86%), овочі (на 35,7%), соняшникова олія (на 35,4%) та фрукти (на 33,5%).

В липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ повідомляється, що брак працівників в Україні підтримує зростання номінальних зарплат високими темпами – понад 20% у 2025 році, але через інфляцію реальні доходи зростають вдвічі меншими темпами.

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