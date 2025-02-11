За рік серед продуктів харчування подешевшали лише яйця.

Інфляція на споживчому ринку в січні 2025 року, порівняно із груднем 2024, становила 1,2%. У річному вимірі, у порівнянні із січнем 2024 року, – 12,9%.

Про це повідомила Державна служба статистики. Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 14,3%.

Найбільше за 12 місяців додали в ціні масло і овочі (по 33,9%), соняшникова олія (+22,4%) та хліб (+20,3%). Трохи менше, але все одно відчутно подорожчали молоко (+18,1%), сир і м'який сир (+17,5%), хлібопродукти (+16,3%).

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Знизилася ціна за рік лише на яйця (на 5,1%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 14,2%, а одяг і взуття подешевшали на 4,3%.

Ціни на комунальні послуги за рік збільшилися на 19,% головним чином за рахунок здорожчання електроенергії на 63,6%. Послуги охорони здоров'я стали дорожчими на 13,7%, транспорту – на 10,2%.

Значне зростання продемонстрували і послуги зв'язку – +19% до січня 2024 року. Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 13,6%, освітні – на 12,1%.

Як зазначили фахівці Центру економічної стратегії, за нинішнього рівня інфляції ставки за річними депозитами не покриють її рівень.

"Якщо покласти гроші на річний депозит, то ставка за ним (12,5%) не покриє інфляції (12,9%) – і це без урахування податків", – йдеться у дописі ЦЕС.

Зазначається, що ОВДП залишаються найбільш привабливим гривневим інструментом. Їхня реальна дохідність перевищує інфляцію, а дохід від ОВДП для фізичних осіб не оподатковується, наголосили у ЦЕС.

Інфляція в Україні

Як йдеться у статті УНІАН, продукти харчування за минулий рік здорожчали на 14%, і більшість експертів сходяться на думці, що однією з основних причин зростання цін на продукти харчування став поганий врожай минулого року через аномальну спеку та посуху.

У 2025 році українцям доведеться більше витрачати на овочеву групу товарів, молочну продукцію та алкоголь. Також очікується зростання цін на какао, каву та соки.

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