З середини 2025 року очікується її зниження.

Інфляція в Україні сягне свого піку в другому кварталі, а надалі почне знижуватися. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Нацбанку.

"Пришвидшення інфляції в найближчі місяці відображатиме обмежену пропозицію продовольства через гірші минулорічні врожаї, а також збільшення виробничих витрат, у тому числі на енергозабезпечення й оплату праці. Однак ця тенденція не буде тривалою. Очікується, що інфляція досягне піку в ІІ кварталі та з середини року почне знижуватися", - йдеться у документі.

Регулятор прогнозує уповільнення інфляції до 8,4% наприкінці 2025 року. За даним НБУ, сповільненню інфляції сприятимуть заходи процентної політики, стійкість валютного ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів з надходженням нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск:

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"Диспропорції на ринку праці тиснутимуть на ціни, проте внесок цього чинника поступово зменшуватиметься разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат. Крім того, інвестиції бізнесу в енергонезалежність переважно вже відобразилися в цінах, тому на тлі очікуваного зниження енергодефіцитів цей чинник також сприятиме зменшенню інфляції".

Зазначається, що із поступовою нормалізацією умов функціонування економіки, подальшим поліпшенням ситуації в енергетиці та на ринку праці, значним зниженням дефіциту бюджету та ефектами від заходів монетарної політики НБУ споживча інфляція повернеться до цілі 5% у 2026 році.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, річна інфляція за 2024 рік склала 12%. За даними Держслужби статистики, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 14,1%. Найбільш стрімким було зростання цін на овочі, масло і соняшникову олію.

У січні стало відомо, що Нацбанк погіршив прогноз інфляції на цей рік. Тепер очікується, що цей показник сягне позначки 8,4%.

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