Затягуйте паски: у найближчі півроку в Україні здорожчає майже все

Ціни на продукти невпинно зростають. УНІАН дослідив, як змінюється вартість ключових товарів у продуктовому кошику, чим спричинені цінові злети, і до яких потрясінь готувати гаманці впродовж 2025 року.

Вже кілька місяців поспіль українці стають свідками невблаганного здорожчання більшості продуктів харчування та продовольчих товарів на прилавках магазинів. За даними Держстату, річна інфляція в Україні у 2024 році склала 12 відсотків. Зокрема, продукти харчування за рік здорожчали на 14%, що боляче вдарило по кишеням громадян.

У минулому році найбільше зросли ціни на овочі – на понад 48 відсотків, вершкове масло – на майже 34% та соняшникову олію – на близько 21 відсотка. Значно подорожчали також молоко – на майже 19%, хліб - понад 18%, фрукти - більше 16%, а також сир – на понад 16 процентів. Ціни на яйця, які нещодавно українці жартома називали "золотими" через їхнє стрімке здорожчання, зросли на понад 13%. Так само виросли у ціні алкогольні напої та тютюнові вироби. Що ж до риби та продуктів з неї, то ця категорія здорожчала на 13 відсотків.

Комунальні послуги подорожчали на майже 19 процентів, зокрема через значне підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні з 2,64 грн до 4,32 грн/кВт-год. Вартість медичних послуг збільшилася на понад 13%, а транспорту - на трохи більше 7 відсотків. Крім того, подорожчали й освітні послуги на 12%, а послуги ресторанів і готелів - на понад 13 відсотків. Вдарили по кишені й послуги зв'язку – вони зросли у ціні на понад 9%.

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Негативна динаміка минулого року продовжилася і у січні: експерти щоденно звітують про зростання цін на огірки, буряк, капусту, гречку та ряд інших популярних продуктів. Крім того, українцям доводиться витрачати більше на зв’язок, оскільки усі українські мобільні оператори з нового року підвищили вартість своїх послуг.

"Коли ми з вами дивимося на структуру продовольчої корзинки, то найбільше подорожчали дешеві продукти. Подорожчали у нас із вами борщовий набір, овочі, хліб, макарони, крупи. У той же час дорогий сегмент, зокрема м’ясо, здорожчало дуже незначно", - розповідає УНІАН член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин.

Бідні платять більше

Більшість експертів сходяться на думці, що однією з основних причин зростання цін на продукти харчування став поганий врожай минулого року через аномальну спеку та посуху.

"Це призвело до того, що ми зібрали набагато менше врожаю - зокрема, на 30% менше картоплі. І це безперечно вплинуло на загальний обсяг пропозиції на ринку, що спровокувало зростання цін", - зазначає Пендзин.

Але тут також варто відмітити й менш очевидні фактори, які вплинули на збільшення вартості продовольчого кошику українців. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 44 проценти українців стали частіше купувати найдешевші продукти харчування та менше зважати на їх якість. Тобто майже половина українців зараз змушені економити на їжі.

"Коли у нас йде падіння реальних доходів населення, середній клас починає переходити в більш дешевий сегмент споживання. Цей перехід призводить до того, що дешеві продукти харчування, які і так мали попит від малозабезпечених верств населення, отримують ще додатково попит від тих людей, що переходять з середнього класу до нижче середнього. І як наслідок, ми з вами маємо підвищений попит на дешеві продукти харчування, що автоматично призводить до більш швидкого росту цін в цьому сегменті", - пояснює економіст.

Таким чином у споживчому кошику швидше дорожчають базові продукти, тоді як ціни на дорожчі товари залишаються майже незмінними.

"Чим ми з вами багатші, тим більше ми їмо м'яса, молокопродуктів і сирів. Чим бідніші, тим більше їмо хліба та картоплі. Власне ця ситуація із підвищеним попитом в дешевому сегменті якраз і формує цей додатковий попит, що призводить до зростання цін в дешевому сегменті", - каже експерт.

Ця ситуація нагадує відому біблійну притчу: "Бо хто має, тому дасться; а хто не має, у того відніметься і те, що має". Іншими словами, інфляція найсильніше б'є по тих, хто і так має обмежені фінансові можливості.

Інфляція не зупиняється

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в перші місяці цього року ціни, ймовірно, продовжать зростати через подальший вплив низьких торішніх врожаїв, а також через зростання собівартості виробництв. Нацбанк прогнозує, що інфляція на 2025 рік сягне позначки 8,4%. Пік її припаде на II квартал, а з середини року, за оцінками регулятора, вона почне знижуватися.

Прискоренню інфляції сприятимуть низькі врожаї, підвищення цін на електроенергію, а також зростання тарифів на транспортування газу та електроенергії для бізнесу, можливі відключення світла, девальвація гривні, зростання вартості сировини й нестача людей на ринку праці.

Як прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, 2025 рік обіцяє чимало випробувань. Він підтверджує, що одним із ключових факторів залишиться посуха та слабкий врожай 2024 року. Через це ціни на овочі, фрукти та зернові зростуть і залишатимуться високими, допоки новий врожай не стабілізує ситуацію.

"Середньомісячна інфляція може досягти за рік 13%. При цьому на кінець року ми виходимо на інфляцію ближче до 9%. У базовому сценарії, фактори, які будуть тиснути на вартість, крім девальвації гривні - це слабкості ринку. Тобто операційні витрати компаній, підвищення податків для тих же ФОПів, підвищення військового збору, включення для ФОПів Єдиного соціального внеску. Це все буде переноситися на кінцевого споживача", - каже УНІАН фінансовий аналітик Шевчишин.

Ще одним вагомим фактором здорожчання товарів є, наприклад, січневе підвищення тарифу на розподіл електроенергії для бізнесу. Також експерт відмічає, що може відбутися зростання тарифів "Укрзалізниці" для вантажних перевезень, що також неминуче вплине на кінцеві ціни для споживачів, адже компанії змушені будуть перекладати ці витрати на покупців.

Крім того, логістичні витрати збільшуватимуться і через здорожчання пального, темпи зростання цін на яке пришвидшаться до понад 13% у цьому році, згідно з "Інфляційним звітом" НБУ.

"В другій половині року, у міру надходження нового врожаю, у нас відбуватиметься полегшення по продуктовому кошику", - вважає Шевчишин.

До того ж, наразі через війну в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду, опалення та газ, але фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що після завершення активних бойових дій міжнародні партнери будуть наполягати на підвищенні вартості комунальних послуг до "економічно обґрунтованого рівня". Це може означати зростання "комуналки" на 30% і більше, що посилить фінансовий тиск на українців.

"Якщо прибрати фактор підвищення комунальних тарифів, який я закладаю, то в принципі ми можемо залишитися і на нижчому рівні інфляції і, можливо, навіть не буде таких високих сплесків протягом року. Може, для когось мій прогноз здається песимістичним, але я закладаю, що цей сценарій найімовірніший", - каже Шевчишин.

Що дорожчатиме

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук підтвердив, що основні причини подорожчання продуктів у 2024 році – поєднання сезонності, економічних факторів та наслідків війни.

"Фактично до нового сезону у нас овочева група буде точно продовжувати зростати ще в межах 15%", - ділиться він своїм прогнозом з УНІАН та додає, що ситуація на молочному ринку також є непростою.

Експортні обмеження до Європи тимчасово знизили закупівельні ціни на молоко, але кінцева вартість для споживачів навряд чи зміниться через податкові нововведення, зокрема зростання акцизів на паливо.

"Підвищення акцизів на паливо-мастильні матеріали, яке почалося з вересня, ще повною мірою не вплинуло на ринок. Трейдери тоді ще мали запаси за старою ціною, але вже з січня ціни на паливо позначаться на собівартості продукції та транспортних витратах", - каже Марчук.

Він також вважає, що, напевно, не залишиться таких категорій продуктів, які не будуть дорожчати до нового сезону.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що, наприклад, молочна продукція дорожчає через зростання вартості кормів, а м’ясо – через скорочення поголів’я худоби та високі витрати на її утримання. Якщо 2024 року ціни на м'ясо зростали повільно, то в нинішньому році експерт прогнозує їхній суттєвий стрибок, що може призвести до збільшення імпорту.

В свою чергу, член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин відмічає, що продовольча інфляція у 2025 році напряму залежить від того, наскільки успішним буде рік для українських аграріїв, але ніхто зараз не зможе дати прогноз щодо цьогорічної врожайності.

"Ніхто не знає, що буде влітку цього року. Якими будуть температури, як це вплине на врожайність. По великому рахунку, продовольча інфляція у 2025 році напряму залежить від успішності аграрного року. Але ніхто не знає, що там буде", - каже експерт.

Погляд магазинів

Українські торговельні мережі також стримані у своїх прогнозах щодо подальшого зростання цін.

"Ціна – фактор, який залежить він низки умов. Це, зокрема, і коливання курсу валют, і погода, і логістичні витрати та інше. Також на ціну впливає сезонність - до прикладу, ціна на м’ясо та молоко завжди вища взимку, ніж влітку", - кажуть в прес-службі мережі супермаркетів Еко-маркет.

Там також відмічають, що найбільший приріст цін у 2025 році демонструє овочева група (картопля, морква, буряк). Також подорожчала молочна група (молоко, сметана, олія).

Крім того, в мережі супермаркетів зазначають, що, попри інфляцію, обсяги продажів у 2024 році поступово збільшувалися. Зокрема у Києві, за даними внутрішніх досліджень компанії, серед покупців "відчуття зростання цін" на продукти харчування, як не дивно, зменшується у порівнянні з минулими роками повномасштабного вторгнення.

"Також разом зі зниженням "відчуття зростання цін" у минулому році спостерігалося загальне зниження обізнаності про ціни на товари, тобто клієнти почали менше уваги звертати на ціни, аніж раніше", - додають в прес-службі магазину.

У свою чергу, у мережі АТБ розповіли УНІАН, що інфляція негативно вливає на споживчий попит, оскільки призводить до зниження купівельної спроможності, однак, з іншої сторони, має і стимулюючий вплив на товарообіг. Споживачі купують потрібні їм товари сьогодні, адже ціна на них постійно зростає.

Іще одна біда підкралась, звідки не чекали: у тому ж АТБ зазначають, що на початку 2025 року починає дорожчати горілка, яка утримувала ціни протягом останніх двох років. Серед причин виділяють зростання вартості сировини та електроенергії. Загалом з грудня 2024 року категорія винно-коньячної групи товарів здорожчала на 50%.

Серед решти напоїв найбільше здорожчання у 2025 році прогнозують на какао, каву та на соки (вишневий, яблучний, апельсиновий).

"Даючи прогнози на 2025 рік, потрібно зазначити, що на більшість продуктів ціни залишатимуться на поточному рівні, однак, звісно, в нинішніх умовах життя підвищення цін не виключаємо, і залежатиме це від багатьох факторів, серед яких - як погодні умови, витрати на логістику, так і загальна ситуація в країні, в енергетиці та інше", - кажуть в АТБ.

У прес-службі мережі нагадали, що, згідно з заявою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, наступного сезону в деяких країнах, у тому числі в Україні, очікуються "не цілком сприятливі погодні умови для вирощування пшениці".

"Тому наші аграрії навряд чи опускатимуть цінники. Дорогі пшениця та кукурудза, зі свого боку, забезпечать високі ціни на борошно та комбікорми, що накручуватиме цінники на хліб, макарони, м'ясо та молочку", - підсумовують в АТБ.

Ціни, на жаль, продовжать зростати через поєднання факторів слабкого врожаю, зростання виробничих витрат й тарифів та різних економічних викликів, пов’язаних з війною. Відомства й експерти очікують, що ситуація може дещо стабілізуватся у другій половині року. Але до того часу треба ще дожити, тож українцям доведеться змінювати свої харчові звички, аби краще впоратися з тиском на фінанси, які й без того співають романси.

Дмитро Петровський