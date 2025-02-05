Головними факторами впливу на ціни залишаються валютний курс, погода, логістика та сезонність.

У 2025 році українцям доведеться більше витрачати на овочеву групу товарів, молочну продукцію та алкоголь. Також очікується зростання цін на какао, каву та соки. Про це йдеться в статті УНІАН.

У мережі супермаркетів "Еко-маркет" зазначають, що головними факторами впливу на ціни залишаються валютний курс, погода, логістика та сезонність. Наприклад, ціни на м’ясо та молоко завжди вищі взимку, ніж влітку.

"Найбільше приріст цін у 2025 році демонструє овочева група (картопля, морква, буряк). Також подорожчала молочна група (молоко, сметана, олія)", – повідомили в "Еко-маркеті".

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Водночас у мережі "АТБ" зазначають, що інфляція негативно впливає на споживчий попит і, як наслідок, на купівельну спроможність. Проте, з іншої сторони, вона стимулює товарообіг, оскільки люди купують необхідні товари заздалегідь, побоюючись подальшого зростання цін.

За словами мережі, на початку 2025 року почала дорожчати горілка, яка утримувала стабільну ціну протягом останніх двох років. У "АТБ" пояснюють це здорожчанням вартості сировини та електроенергії. З грудня 2024 року вартість винно-коньячної продукції зросла на 50%. Серед решти напоїв найбільше здорожчання у 2025 році прогнозують на какао, каву та на соки (вишневий, яблучний, апельсиновий).

"На більшість продуктів ціни залишатимуться на поточному рівні, однак, звісно, в нинішніх умовах життя підвищення цін не виключаємо, і залежатиме це від багатьох факторів, серед яких - як погодні умови, витрати на логістику, так і загальна ситуація в країні, в енергетиці та інше", - сказали в АТБ.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев повідомив, що впродовж місяця, буде завершуватися сезон реалізації мандаринів у країнах-виробниках, що впливатиме на ситуацію на ринках. Так, у мережах супермаркетів якісна продукція може здорожчати, а от фрукти, які втрачатимуть якість, можуть продаватися за акційними цінами.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка зазначив, що через місяць-півтора вартість курятини може збільшитися, оскільки здорожчає вартість кормової бази.

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