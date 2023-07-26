Іноземні компанії, які планували піти з ринку агресора, побоюються, що втратять всі свої активи.

Після того, як в Росії "націоналізували" підприємства Danone та Carlsberg, іноземні компанії, які планували піти з ринку агресора, побоюються, що не знайдуть покупців на свої активи.

Як повідомляє Bloomberg, компанії PepsiCo і Mars в Nestlé і Reckitt Benckiser, які інвестували мільйони в будівництво заводів в РФ, ризикують втратити все.

"Західні активи в Росії більше не в безпеці. Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, він повернеться до 90-х: перерозподіл активів на користь більш вигідних власників – заявила позаштатний науковий співробітник російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Прокопенко.

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Водночас, як зазначає директор Інституту Кеннана Центру Вілсона у Вашингтоні Вільям Померанц, Путін планує роздавати активи іноземних компаній своїм поплічникам.

"В рамках прагнення Путіна до влади він збирається розділити економічні активи, що знаходяться в Росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію", - говорить Померанц.

Відхід з російського ринку

У квітні Путін підписав указ, який дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб з "недружніх" держав, в тому числі США і їх союзників.

17 липня 2023 року стало відомо про те, що Росія підім'яла під себе відразу два світових бренди.

"Росімуществу" були передані 100%" Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ"Хоппі Юніон".

Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд 292 млн 493 тис.акцій Produits Laitiers frais Est Europe і 85 тис. акцій "Данон Трейда").

Компанія Danone планує "вжити заходів" у відповідь на" націоналізацію " своїх російських активів, яку ініціював президент країни-агресора Володимир Путін, підписавши відповідний указ.

19 липня 2023 року стало відомо про те, що Путін віддав племіннику Кадирова відібраний світовий бренд. Новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" після передачі компанії в тимчасове управління Росмайна став глава Мінсільгоспу Чеченської Республіки Якуб Закрієв.

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