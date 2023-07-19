Новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" після передачі компанії в тимчасове управління Росімущєства став глава Мінсільгоспу Чеченської Республіки Якуб Закрієв.

Після того, як Росія відібрала російський бізнес у компанії Danone і оголосила про завершення процесу "націоналізації", Danone в Росії очолив рідний племінник Рамзана Кадирова.

Як повідомляє The Bell, новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" після передачі компанії в тимчасове управління Росімущєства став глава Мінсільгоспу Чеченської Республіки Якуб Закрієв. За інформацією видання, ще до оголошення про рішення Путіна, росЗМІ повідомляли про те, що у цієї Угоди є "інтересанти в Чечні".

Зміна керівництва компанії відбулася на другий день після Указу президента країни-агрссора Володимира Путіна про її передачу під управління Росімущєства.

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Закрієв був керуючим справами глави уряду Чечні в 2014-2015 роках, з 2018 по 2020 рік обіймав посаду мера Грозного, потім керував адміністрацією глави і уряду Чечні. Після цього він став заступником глави уряду Чечні і міністром сільського господарства.

"Націоналізація" компанії в Росії

У жовтні 2022 року Danone заявила про рішення залишити ринок РФ, проте не поспішала виконувати обіцянку.

У липні 2023 року стало відомо про те, що Danone продовжить свою діяльність на території агресора, проте змінить назву бренду.

Згідно з указом Путіна від 16 липня 2023 року, опублікованим на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора, Росімущєству передані 100% російського бізнесу Danone (83 млрд 292 млн 493 тис.акцій Produits Laitiers frais Est Europe і 85 тис. акцій "Данон Трейда").

17 липня 2023 року світовий бренд відреагував на "націоналізацію" Росією своїх активів. Компанія Danone має намір вжити заходів для захисту своїх прав як акціонера.

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