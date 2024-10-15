Заява Мелоні прозвучала напередодні засідання лідерів ЄС.

Італія працює над реалізацією угоди про кредит для України, забезпечений замороженими російськими активами, які зберігаються в країнах Європейського союзу. Йдеться про 50 мільярдів доларів.

"Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит, забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, - важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7", - цитує італійського прем'єр-міністра Джорджію Мелоні видання Reuters.

У червні під час щорічного саміту G7 на півдні Італії була досягнута угода про надання Україні кредиту, який буде забезпечений відсотками, нарахованими на заблоковані російські кошти.

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50 мільярдів доларів для України - останні новини

Посол США Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон працює над розблокуванням 50 мільярдів доларів для України до кінця року. Кошти мають виділити із заморожених активів Російської Федерації. При цьому дипломат вказала, що не бачить зниження двопартійної підтримки України.

Пізніше міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга заявив, що Будапешт заблокував виділення Києву кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів.

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