Спочатку чиновники обговорювали, що США і ЄС нададуть по 20 млрд доларів США кожна, а Канада, Японія і Велика Британія внесуть решту 10 млрд доларів США.

США, як і раніше, мають намір брати участь у зборі коштів G7 для України, незважаючи на те, що ЄС не погодився на прохання Вашингтона щодо гарантій того, що активи Росії залишаться заблокованими на довше.

Чиновники США і ЄС повідомили виданню Financial Times, що Вашингтон готується приєднатися до кредиту в розмірі 50 млрд доларів США Києву, узгодженого лідерами G7 у червні, навіть без продовження періоду санкцій ЄС. Це пов'язано з тим, що зростає тиск щодо того, щоб продемонструвати єдиний фронт щодо України до того, як новий президент увійде в Білий дім.

Згідно з угодою G7, весь кредит у розмірі 50 млрд доларів США буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від активів російського центрального банку, іммобілізованих на Заході у відповідь на війну Москви, більша частина яких знаходиться в ЄС.

Відео дня

Спочатку чиновники обговорювали, що США і ЄС нададуть по 20 млрд доларів США кожна, а Канада, Японія і Великобританія внесуть решту 10 млрд доларів США. Але США обумовили свою участь змінами в режимі санкцій ЄС, щоб гарантувати, що 210 млрд євро в російських державних активах залишаться замороженими в блоці протягом щонайменше трьох років.

Угорщина наклала вето на цю зміну в середу і наполягла на тому, щоб санкції продовжували продовжуватися кожні шість місяців.

Це змусило Європейську комісію виступити з альтернативним планом зі збору до 35 млрд євро із загального бюджету блоку - рішення, яке потребувало лише підтримки більшості держав-членів ЄС.

Сума, яку заплатить ЄС, тепер може зменшитися, якщо США візьмуть участь. За словами західних чиновників, уряд США розглядає різні суми, і одним із варіантів є внесення 5 млрд доларів - еквівалента російських активів, заблокованих у США. Один чиновник ЄС, маючи на увазі суму в 20 млрд доларів, що від початку обговорювалася, сказав:

"На США чинився тиск, щоб вони надали ту саму суму, яку планує надати ЄС. Потрібно так багато грошей, а атаки на Україні тривають. Це кошмар".

Зазначається, що США наполягали на продовженні санкцій ЄС, щоб мати можливість видати свою частину кредиту без схвалення Конгресу. Але пошук альтернатив показує, що Вашингтон може надати свою частку кредиту в будь-якому разі - особливо якщо сума буде нижчою за 20 млрд доларів.

Чиновники заявили, що участь США і сума ще не встановлені остаточно. Кредит також може бути більшим, сказали вони, залежно від того, як кредит може бути класифікований з погляду бюджету США, але він може бути і меншим.

Чиновник США зазначив, що позиція Вашингтона, як і раніше, полягає в тому, що ЄС має схвалити гарантії того, що режим санкцій залишиться чинним, але що він посилено працює над альтернативами і планами дій на випадок непередбачених обставин.

Чиновник додав, що кредит для України має вирішальне значення для стратегії США з протидії Росії і що участь у кредиті G7 дуже важлива для міністра фінансів Джанет Єллен. Представник Міністерства фінансів США заявила:

"Ми маємо намір надати Україні вирішальний обсяг фінансової підтримки до кінця року, який буде погашений за рахунок непередбачених доходів від іммобілізованих російських суверенних активів. Сполучені Штати продовжують працювати над досягненням цієї мети в ці терміни".

Два чиновники ЄС зазначили, що США перебувають під тиском, щоб приєднатися до схеми G7, незважаючи на вето Угорщини на продовження санкцій, щоб представити єдиний фронт проти Росії. Японія, Канада та Велика Британія також зацікавлені в участі США.

"Участь США має вирішальне значення" для інших членів G7, щоб зробити свій внесок, сказав один із чиновників, наголосивши, що участь у схемі важливіша, ніж "фактичні суми участі". Чиновники вказали, що оголошення може бути зроблено до президентських виборів у листопаді.

Фінансова допомога для України

Євросоюз погодив кредитний пакет допомоги Україні на загальну суму в 35 мільярдів євро на наступний рік. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк. Він додав, що водночас посли так і не змогли домовитися про збільшення періодів часу, на які пролонгуються вже запроваджені санкції проти російського Центробанку.

Наразі санкції доводиться кожні півроку продовжувати на наступні 6 місяців. Є пропозиція продовжувати санкції на термін одразу в 36 місяців, тобто оперувати трирічними періодами санкцій. Однак Угорщина виступає проти.

Вас також можуть зацікавити новини: