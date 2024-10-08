Також Будапешт відклав ухвалення рішення щодо відновлення санкцій ЄС проти Росії.

Угорщина відклала ухвалення остаточного рішення, ухваленого Групою семи (G7) щодо надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів цієї країни Міхалі Варга, інформує Reuters.

Зазначається, що Будапешт також відклав ухвалення рішення щодо відновлення санкцій Європейського Союзу проти Росії. Обидва питання "заморожені" до завершення виборів президента США, підкреслив чиновник:

"Ми повинні побачити, в якому напрямку буде рухатися майбутня адміністрація США".

Як відомо, в ЄС заявили, що доходи від усіх російських активів, заморожених на Заході, можуть профінансувати кредит у розмірі до 50 мільярдів доларів. Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, Брюссель може надати до 35 мільярдів євро для позики G7. Ця сума буде зменшена на суму, яку внесуть Сполучені Штати.

"Це питання буде додатково обговорено на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але рішення Угорщини означає, що остаточні внески кожної з країн G7 будуть визначені лише після виборів 5 листопада", - пише видання.

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ЄС готується виділити Україні 40 млрд євро нових кредитів, незалежно від участі США. За інформацією Financial Times, односторонні дії відбуваються на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі в схемі заморожених активів.

Як повідомило видання, уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, намагався відкласти рішення щодо схеми заморожених активів до президентських виборів у США 5 листопада.

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