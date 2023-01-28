Відповідне рішення є одним із зобов'язань України перед МВФ.

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства в частині оподаткування у період дії воєнного стану, зокрема скасувати мораторій на перевірки та деякі податкові пільги.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалили урядовці на засіданні.

"Законопроект передбачає скасування з 1 липня 2023 року деяких пільг: можливості для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% замість 5% від суми доходу; для ФОПів І та ІІ групи – можливість не сплачувати єдиний податок", - повідомив Мельничук.

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Крім того, документом пропонується повернути документальні перевірки, а також штрафи за порушення податкового законодавства та порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій. Зокрема – робота в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів. А вже з 1 січня 2024 року – повернуться обов'язкові перевірки розрахункових операцій програмних реєстраторів на їх відповідність фіскальним вимогам.

Податки в Україні: подробиці

Скасування пільг для підприємців є одним із зобов'язань України перед МВФ щодо відновлення довоєнного стану податкової політики, яка викладена у Меморандумі про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

В Офісі президента України назвали реальну ставку оподаткування доходів українців, яка забирає майже половину офіційної зарплати. Мова йде про ставку в 51,5%, яка охоплює 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

З 1 січня 2023 року в Україні набув чинності закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток валютними обмінниками.