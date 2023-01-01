Розмір щомісячного внеску складатиме три або одну мінімальну зарплату – залежно від кількості жителів відповідного населеного пункту.

З 1 січня 2023 року в Україні набуває чинності закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток валютними обмінниками.

Про це йдеться в ухваленому парламентом 3 листопада 2022 року законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі".

Відтепер кожен обмінний пункт має сплатити авансовий внесок у розмірі трьох мінімальних зарплат – за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис. жителів; у розмірі однієї мінімальної зарплати – в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тис. жителів.

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Зазначається, що авансові внески з податку на прибуток підприємств є невід’ємною частиною податку на прибуток.

"Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду… у розмірі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період", - сказано в тексті документу.

Авансовий внесок для обмінників

Довідка УНІАН. 3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов’язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожний обмінний пункт валют.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис. грн. Таким чином, розмір авансового внеску для обмінників складе 20,1 тис. грн для населеного пункту з понад 50 тис. жителів та 6,7 тис. грн, відповідно, для меншого.

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