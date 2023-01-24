Як навів приклад заступник голови ОП Ростислав Шурма, для виплати зарплати розміром у 20 тисяч, українському роботодавцю потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податку.

В Офісі президента України назвали реальну ставку оподаткування доходів українців, яка забирає майже половину офіційної зарплати.

Як зазначив заступник голови ОП Ростислав Шурма на брифінгу 24 січня, мова йде про ставку в 51,5%, яка охоплює 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

"Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але потрібно розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян становить сьогодні 51,5%", - сказав він.

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Він навів приклад, що для виплати зарплати розміром у 20 тисяч, роботодавцю потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податку.

"Якщо ми співнесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень", - заявив Шурма.

Заступник голови ОП згадав, що наявність такої високої ставки доходу українців дійсно є однією з причин розвитку тіньового ринку в Україні.

Зарплата українців у 2023 році

До 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становила 6500 гривень, після підвищення і наразі вона становить 6700 гривень. Згідно з проектом державного бюджету України на 2023 рік, який 3 листопада підписав президент Володимир Зеленський, цього року мінімальну заробітну платню в Україні підвищувати не планують.

Якщо говорити про погодинний розмір, мінімальна заробітна плата у 2023 році становитиме 40,46 гривні/год. Експерти також кажуть, що у 2023 році українцям не варто очікувати радісних новин з приводу збільшення заробітних плат. Тим часом ціни в Україні продовжують зростати.

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція за 2022 рік зробити майже 27 відсотків. При цьому ціни на харчові продукти зросли майже на 35 відсотків. Найбільше подорожчали яйця – на 77 відсотків, фрукти – на 74 відсотки, овочі - більш ніж на 50 відсотків. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6%.

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