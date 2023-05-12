У Мінгромад роз’яснили умови отримання держдопомоги за цією програмою.

За програмою "єВідновлення" допомогу не надаватимуть громадянам, які відремонтували своє житло самостійно.

Про це зазначається у роз’ясненні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо того, хто може отримати вказану державну допомогу.

Перш за все наголошується, що на допомогу можуть розраховувати всі громадяни, які є власниками або співвласниками житла (квартира, приватний будинок, інше житлове приміщення), що отримало незначні пошкодження внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

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При цьому, визначено необхідні умови отримання виплат, одна з яких - "не було відремонтоване самостійно - допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт".

Інші необхідні умови:

житло пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 – після набрання чинності Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022; підлягає відновленню – за результатами оцінки комісії, створеній при органі місцевого самоврядування, житло не було визнано таким, що неможливо відновити; розміщене на неокупованій території – відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих затверджених Мінреінтеграції (з переліком можна ознайомитись за посиланням).

Визначено категорії осіб, яким надаватиметься пріоритет:

учасники бойових дій,

люди з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани війни, члени сімей загиблих військових,

мобілізовані,

багатодітні родини,

люди з інвалідністю І та ІІ групи,

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

опікуни/піклувальники,

прийомні батьки та патронатні вихователі,

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Не може отримати допомогу:

особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції";

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України;

спадкоємці підсанкційних осіб та осіб з судимістю, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця.

Кабмін відкрив реєстрацію заявок на "єВідновлення"

Як повідомляв УНІАН, 10 травня було відкрито реєстрацію заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". Послугу запустило Мінцифри в додатку "Дія". Максимальна сума виплати - 200 тис. грн.

У перший день роботи програми в системі стався збій через масову подачу українцями тисяч заявок.

Українці за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" подали понад 3 тисячі заяв про виплату допомоги.

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