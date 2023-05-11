Комісії мають опрацювати ці заяви та розпочати безпосереднє обстеження житла.

Українці за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" подали понад 3 тисячі заяв про виплату допомоги.

"За першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" успішно подано 3 194 заяви про виплату допомоги. Зокрема, тільки вчора було подано 2 454 заяви", - повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що далі комісії, створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла.

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В відомстві також наголосили, що перед подачею громадянами, чиє житло було пошкоджене, заяв про виплату допомоги в застосунку "Дія" потрібно попередньо подати через "Дію", нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Програма "єВідновлення" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня розпочалась реєстрація заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". Цю послугу "єВідновлення" запустило Міністерство цифрової трансформації в "Дії". Відтепер українці зможуть подавати заявки на порталі та отримати кошти на відновлення та ремонт свого житла, який був пошкоджений внаслідок воєнних дій. Українці зможуть подати заяву в "Дії" й отримати кошти на ремонт. Максимальна сума — 200 тис.грн.

Також у перший день роботи програми "єВідновлення" в системі стався збій через масову подачу українцями тисяч заявок.

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