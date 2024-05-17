Наразі енергосистема країни цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає.

Кабінет міністрів України у п’ятницю, 17 травня, виділив більше ніж 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії "Центренерго", якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині. Кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету", – сказав Шмигаль.

За його словами, також для відбудови цих критично важливих ТЕС виділяється ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії. Таким чином загальна сума складе більш ніж 1,5 млрд грн. "Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", – наголосив прем’єр-міністр.

Відео дня

Крім того, Шмигаль заявив, що наразі енергосистема країни цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає.

"Енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення", – додав прем'єр-міністр.

Удари РФ по об'єктах енергетики в Україні

Внаслідок масштабного російського ракетного удару 22 березня 2024 року Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована.

11 квітня через ракетну атаку росіян було повністю зруйнувано Трипільську ТЕС в Київській області. Тоді повідомлялося, що це призвело до знищення усієї генерації "Центренерго". Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Вас також можуть зацікавити новини: