Працівники, які були на місці обстрілу, лишилися живі.

Руйнування Трипільської ТЕС внаслідок масованої ракетної атаки призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

"Чорний день в історії "Центренерго". Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі. Але нам дуже болить", - повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Відео дня

"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - наголосив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

У компанії нагадали, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині. А 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина. На сьогодні ПАТ "Центренерго" втратило 100 відсотків генерації.

Атака на енергооб’єкти "Центренерго"

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

Раніше у "Центренерго" повідомляли, що компанія виконує фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Станом на серпень 2023 року на Трипільській ТЕС було виконано 100% робіт з облаштування та 70% – на Зміївський ТЕС.

Раніше УНІАН писав, що Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована внаслідок масштабного російського ракетного удару 22 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: