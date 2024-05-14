Уряд ухвалив нові кадрові рішення на засіданні 14 травня.

Кабінет міністрів у вівторок, 14 травня, ухвалив нові кадрові рішення на посади міністра аграрної політики та продовольства України, а також міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це в Telegram повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінетом міністрів України було тимчасово покладено виконання обов’язків:

міністра аграрної політики та продовольства України – на Висоцького Тараса Миколайовича;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України – на Шкуракова Василя Олександровича.

Варто зазначити, що Тарас Висоцький 1986 року народження. У 2019 році обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2021 роки. 26 травня 2021 року Висоцького було призначено першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

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Що стосується Василя Шкуракова, то він народився у 1982 році. З 2017 по 2018 рік був заступником гендиректора з економіки та фінансів "Укргідроенерго". У 2020 році був призначений гендиректором "Укрфінжитло". З серпня 2021 року – перший заступник міністра інфраструктури України.

Звільнення в Мінагрополітики та Мінінфраструктури

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила з посади міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, який фігурує у справі про заволодіння землею. 26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо міністра агрополітики та продовольства Миколи Сольського, призначивши заставу у розмірі 75,7 млн. Того ж дня за Сольського внесли відповідну заставу.

9 травня парламент також звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Напередодні нардеп від фракції "Слуги народу" Віталій Безгін написав у соцмережі Facebook, що очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих. Він заявив, що фракція підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.

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