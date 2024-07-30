Працювати з доларами та євро більшість великих російських банків не може.

Китайський юань не зміг стати для росіян заміною звичним євро та доларам. Можливості банків залучати валюту КНР обмежені – а отже, і кредити вони видавати не можуть. Про це повідомляє Інтерфакс.

Як пише видання, складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася – навпаки, додався новий фактор, який посилює проблему. Мова йде про суттєве пом'якшення вимог про репатріації валютної виручки експортерами.

Раніше експортери були зобов'язані зараховувати на свої рахунки в уповноважених банках щонайменше 80% іноземної валюти, отриманої за зовнішньоторговельними контрактами.

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Наприкінці червня російський уряд оголосив про зниження цього порога до 60%, а в середині липня його було знижено вже до 40%. Тобто експортерам обов'язково потрібно буде репатріювати вже менше половини зовнішньої виручки.

"Ми не бачимо жодних серйозних, принципових змін у юаневій ліквідності. Як вона була "рідкісним звіром" в балансі банківського сектора, так і залишається. Рішення про неповний продаж валютної виручки, напевно, буде ще більш погіршуючим для юаневої ліквідності", – приводить Інтерфакс слова першого заступника голови правління російського банку ВТБ Дмитра П'янова.

Як пише у свою чергу The Moscow Times, російські банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів, оскільки через це вони не можуть видавати валютні кредити. Працювати з доларами та євро більшість великих банків Росії не може, так що китайська валюта залишилась, по суті, єдиною іноземною валютою у РФ.

Банківський сектор РФ – останні новини

Нещодавно стало відомо, що в РФ починають регулювати використання криптовалют, оскільки російські компанії борються зі зростаючими труднощами щодо іноземних платежів через західні санкції.

Також повідомлялось, що у кінці липня Банк Росії, який фінансово забезпечує збройну агресію Москви проти нашої країни, став ціллю українських хакерських атак.

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