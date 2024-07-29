Ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів.

У понеділок, 29 липня, головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію РФ проти України, став ціллю українських хакерів, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури.

Як повідомили УНІАН джерела в українській розвідці, приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Варто розуміти, що Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) – головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

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"Крім того російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та "Газпромбанку". Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг в РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу", – заявив співрозмовник агентства.

Спецоперації ГУР МО

Як повідомляв УНІАН, від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. .

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, зазнали атаки і банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

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