Російсько-українська війна за останній рік безпосередньо торкнулася понад 40% населення України.

Світовий банк прогнозує, що зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2%. Такий прогноз базується на припущенні, що війна триватиме протягом усього року, йдеться в січневому звіті Global Economic Prospects.

За оцінками Світового банку, зростання в Україні сповільнилося до 3,2% у 2024 році, що відображає такі виклики, як зменшення енергетичних потужностей та зимові вимкнення електроенергії, які стримували зростання торгівлі та промислового виробництва. Незважаючи на ці перешкоди та постійні атаки на інфраструктуру, економіка продемонструвала значну стійкість.

"Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, припускаючи, що активні бойові дії триватимуть протягом усього року. Очікується стійке відновлення на рівні 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій та за рахунок інвестицій у споживання та реконструкцію", - йдеться в звіті.

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Зазначається, що за останній рік конфлікт безпосередньо торкнувся 41% населення України, що підкреслює серйозні людські та економічні втрати. Військові витрати на оборону становили близько третини ВВП у 2023 році.

Останні новини економіки

Раніше експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року. Він передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, що призведе до тривалішого та інтенсивнішого шоку для економіки, ніж за умови базового сценарію, який передбачає закінчення війни у четвертому кварталі 2025 року.

Член ради Національного банку України Василь Фурман спрогнозував, що у 2025 році Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги.

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