Експерти Міжнародного валютного фонду у меморандумі оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.
Як вказується у документі, негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну. Це призведе до тривалішого та інтенсивнішого шоку для економіки, ніж за умови базового сценарію, який передбачає закінчення війни у четвертому кварталі 2025 року.
Так, негативний сценарій демонструє зростання загального дефіциту зовнішнього фінансування до 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому варіанті. При цьому прогнози основних макроекономічних змінних також помітно гірші і передбачають скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням. Також, зазначають експерти, інфляція у цьому випадку буде вищою та стійкішою.
За розрахунками МВФ, шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів. Негативний сценарій також включає подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії.
У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим - тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).
Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Знову з'явиться дисбаланс на валютному ринку. Він збережеться протягом тривалішого часу з огляду на гірші показники експорту.
Відновлення виробництва у негативному сценарії більш стримане, з огляду на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили, а також ослаблення балансів. Через це виробництво залишатиметься нижчим за довоєнний рівень упродовж тривалішого часу.
Водночас поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі. Це підтримується якорем вступу до Євросоюзу, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.
"Загалом, широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час шостого огляду підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Дуже сильні політичні зобов'язання влади та послужний список, а також поновлені гарантії фінансування від міжнародних партнерів та очікуване полегшення боргового тягаря, вселяють упевненість у тому, що навіть у цьому оновленому негативному сценарії цілі програми з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, відновлення стійкості боргу та забезпечення середньострокової зовнішньої життєздатності можуть бути досягнуті", - підсумовують у МВФ.
Допомога від МВФ
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд за результатами шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF) надасть Україні ще близько 1,1 млрд доларів. Там зазначили, що Україна виконала п'ять структурних маяків.
У жовтні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.