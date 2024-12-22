Негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну.

Експерти Міжнародного валютного фонду у меморандумі оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.

Як вказується у документі, негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну. Це призведе до тривалішого та інтенсивнішого шоку для економіки, ніж за умови базового сценарію, який передбачає закінчення війни у четвертому кварталі 2025 року.

Так, негативний сценарій демонструє зростання загального дефіциту зовнішнього фінансування до 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому варіанті. При цьому прогнози основних макроекономічних змінних також помітно гірші і передбачають скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням. Також, зазначають експерти, інфляція у цьому випадку буде вищою та стійкішою.

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За розрахунками МВФ, шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів. Негативний сценарій також включає подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії.

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим - тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).

Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Знову з'явиться дисбаланс на валютному ринку. Він збережеться протягом тривалішого часу з огляду на гірші показники експорту.

Відновлення виробництва у негативному сценарії більш стримане, з огляду на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили, а також ослаблення балансів. Через це виробництво залишатиметься нижчим за довоєнний рівень упродовж тривалішого часу.

Водночас поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі. Це підтримується якорем вступу до Євросоюзу, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.

"Загалом, широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час шостого огляду підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію. Дуже сильні політичні зобов'язання влади та послужний список, а також поновлені гарантії фінансування від міжнародних партнерів та очікуване полегшення боргового тягаря, вселяють упевненість у тому, що навіть у цьому оновленому негативному сценарії цілі програми з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, відновлення стійкості боргу та забезпечення середньострокової зовнішньої життєздатності можуть бути досягнуті", - підсумовують у МВФ.

Допомога від МВФ

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд за результатами шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF) надасть Україні ще близько 1,1 млрд доларів. ​​Там зазначили, що Україна виконала п'ять структурних маяків.

У жовтні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

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