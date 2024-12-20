Член ради Нацбанку також зробив припущення щодо рівня інфляції.

У 2025 році Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Такий прогноз в ефірі національного телемарафону зробив член ради Національного банку України Василь Фурман.

Він також повідомив, що, за прогнозами НБУ, зростання української економіки у 2025 році становитиме 4,3%.

Крім того, за словами Фурмана, в Україні очікується зниження темпів інфляції.

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"Прогноз щодо інфляції - вона почне зменшуватись, і на кінець року буде становити близько 7%. ... Ситуація є стабільною і контрольованою, ... і всі ці фактори дають нам можливість говорити про стабільність ситуації на валютному ринку", - зазначив член ради НБУ.

Фінансова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС виділила 4 мільярди євро для України. Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

В межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 12,1 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.

Також ми інформували, що Світовий банк уперше виділив Україні транш із фонду, що наповнюється за рахунок російських активів. Він включатиме 1,05 мільярда доларів кредиту. Ці кошти Україна отримає через Трастовий фонд для України за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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