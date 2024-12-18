Відомо, що 1 мільярд доларів, який увійде до траншу – це грант фонду Світового банку FORTIS Ukraine FIF.

У середу, 18 грудня 2024 року, виконавча рада Світового банку схвалила надання Україні 2,05 мільярда доларів. Уперше частину цієї суми покриє кредит США за рахунок заморожених активів Росії.

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку. Новий транш фінансової допомоги включатиме 1,05 мільярда доларів кредиту. Ці кошти Україна отримає через Трастовий фонд для України за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Ще 1 мільярд доларів, який увійде до траншу – це грант фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (FORTIS Ukraine FIF). Саме у цей фонд США раніше перерахували 20 млрд доларів, забезпечених за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації.

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"Незважаючи на значні виклики, уряд України стабілізував економіку і продовжує зосереджуватися на своїх цілях розвитку, зокрема, на прагненні приєднатися до Європейського Союзу. Були досягнуті значні успіхи, і Україна продовжує рухатися вперед у своїх зусиллях щодо впровадження реформ для створення динамічної ринкової економіки. Група Світового банку та наші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати український народ у реалізації його прагнень до ЄС", – заявив директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Заум.

Фінансова допомога Україні

18 грудня до державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу. Йдеться 4,1 мільярда євро, наданих в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З цієї суми 1,5 мільярда євро складає грант. Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від США кредит у 20 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тоді зазначалося, що ці кошти не будуть перераховані напряму – їх перерахують до Фонду сприяння інвестиціям у зміцнення фінансового посередництва в Україні (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

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