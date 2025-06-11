За виділені кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення ще 3,5 мільярда гривень на програму "єВідновлення".

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, за ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

"Від початку року Україна залучила вже майже 18 млрд доларів зовнішнього фінансування. За підтримки наших партнерів ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Це означає відновлення найбільш важливих об’єктів для стійкості та розвитку", - сказав прем'єр.

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Шмигаль наголосив, що головними пріоритетами відновлення зараз є енергетика та житло людей. Так, за програмою "єВідновлення" вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого.

Програма єВідновлення – останні новини

У травні в Україні розпочався наступний етап реалізації програми "єВідновлення" для тих, хто будує нове житло на власній земельній ділянці. Програма передбачена для громадян, які втратили приватний будинок через війну, мають земельну ділянку і зводять на ній нове житло.

Також в травні уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій в рамках програми "єВідновлення". Завдяки дофінансуванню програми планувалося покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, що пошкоджені внаслідок збройної агресії.

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