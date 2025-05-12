Планується покрити потребу у відновленні близько 7,3 тисячі житлових приміщень.

Уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій в рамках програми "єВідновлення". Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення". Це – допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки дофінансуванню програми планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, що пошкоджені внаслідок збройної агресії.

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У Мінрозвитку нагадали, що через компенсації можна отримати до 200 тисяч гривень для проведення ремонтів категорії А (поточні ремонти). При цьому на ремонти квартири категорії Б (капітальні ремонти) можна отримати від 200 до 350 тисяч гривень, на ремонт будинку – від 200 до 500 тисяч гривень.

Загалом у цьому році для реалізації "єВідновлення" в державному бюджеті закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

Компенсації за пошкоджене житло в Україні

18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що Україна отримає 84 млн доларів від Світового банку на виплату компенсацій українцям за програмою "єВідновлення".

На початку квітня Україна залучила 100 млн євро (понад 4,8 млрд гривень) від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах проєкту НОME. Шмигаль тоді зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".

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