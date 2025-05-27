Програма передбачена для громадян, які втратили приватний будинок через війну, мають земельну ділянку і зводять на ній нове житло.

В Україні розпочався наступний етап реалізації програми "єВідновлення" для тих, хто будує нове житло на власній земельній ділянці. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад та територій України у Telegram.

Зазначається, що перші 400 заявників уже отримали понад 522 мільйона гривень першого траншу. Тепер розпочато виплату другого траншу для завершення будівництва.

У Мінрозвитку відмітили, що програма передбачена для громадян, які втратили приватний будинок через війну, мають земельну ділянку і зводять на ній нове житло.

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Щоб отримати другий транш потрібно:

мати кошторис від сертифікованих фахівців;

розпочати будівельні роботи;

використати не менше 90% першого траншу та надати підтвердження (чеки, акти виконаних робіт тощо);

подати повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт – через ЦНАП або портал "Дія";

подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації в "Дії" (розділ "єВідновлення" → Виплата на будівництво).

"Уся документація має бути внесена до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Комісія місцевої влади має перевірити хід робіт кошторис та підтверджуючі документи", - йдеться в повідомленні.

єВідновлення - останні новини

12 травня стало відомо, що уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій в рамках програми "єВідновлення". Таким чином планується покрити потребу у відновленні близько 7,3 тисячі житлових приміщень, що були пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії.

18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 84 мільйона доларів від Світового банку на виплату компенсацій українцям за програмою "єВідновлення".

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