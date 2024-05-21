Програмою вже скористалися понад 57 тисяч українців.

Сьогодні уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни", - зазначив він.

За словами Шмигаля, програма "єВідновлення" успішно втілюється в життя вже рік. За цей час програмою скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн.

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"З них 5,8 млрд грн - це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн - на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю", - сказав прем’єр.

Програма "єВідновлення" – останні новини

Сьогодні, 21 травня, з’явився сервіс для українців, які постраждали від російської агресії. Зокрема, тепер є можливість подавати заявки про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків на порталі "Дія". Раніше послуга була доступна тільки в застосунку "Дія".

З квітня українці отримали можливість через "Дію" подати заяву про пошкоджене житло - знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади.

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