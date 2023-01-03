У німецькому уряді є як прихильники, так і противники конфіскації російських активів.

Влада Німеччини готова направити заморожені російські активи на відновлення України, якщо для цього буде юридична підстава і союзники діятимуть аналогічно. Про це пише американське видання Bloomberg.

Відзначається, що уряд Олафа Шольца в цілому підтримує вимогу України про репарації за рахунок конфіскації російських активів, але офіційна позиція з цього питання поки не вироблена.

"Питання складне, і деякі частини правлячої коаліції налаштовані більш активно, ніж інші", – пише видання.

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Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок наполягає на конфіскації хоча б частини заморожених російських активів. А ось міністр фінансів Крістіан Лінднер побоюється, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і заведе в "юридичну трясовину".

"Деталі обговорень показують, що можливість конфіскації активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. За словами людей, Шольц хоче, щоб будь-які дії були узгоджені з союзниками і юридично суворі", - пише видання.

Замороження російських активів на Заході

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили російські державні активи на своїй території, а також активи низки російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.

Станом на середину листопада тільки на території країн ЄС було заморожено близько 68 мільярдів євро російських активів. Крім того, великі суми заморожені у Великобританії, Швейцарії, США та інших країнах.

Водночас доля заблокованих коштів досі не визначена. Попри заклики України конфіскувати ці гроші і направити на ліквідацію наслідків російського вторгнення, поки російські активи залишаються просто замороженими.

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