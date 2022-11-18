Більшість російських активів знаходяться в Бельгії, де за попередніми підрахунками заморозили близько 50 мільярдів євро.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на внутрішній документ ЄС, зазначаючи, що більшість активів знаходяться в Бельгії, де за попередніми підрахунками заморозили близько 50 мільярдів євро.

Як йдеться в матеріалі, Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією (а також Бельгією – ред.) на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

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Також Євросоюз міг заморозити до 33,8 мільярда євро національних резервів Росії. "Зараз ця цифра перебуває на стадії оцінки, тому не підлягає цитуванню", — наголошується в документі.

Війна в Україні та замороження російських активів:

20 жовтня Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

Станом на 29 жовтня у США тривала дискусія щодо майбутнього заморожених активів РФ. Демократична партія пропонувала фінансувати Україну за рахунок заарештованих активів РФ, проте група республіканців у Палаті Представників і Сенаті США виступили проти.

31 жовтня влада Чехії заявила про намір конфіскації російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення країни.

В Офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

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