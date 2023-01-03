Швейцарія не готова конфіскувати заморожені російські активи, на чому наполягають інші країни.

США і Європа тиснуть на Швейцарію через російські активи, які раніше були заморожені в цій країні і зараз можуть бути передані на відновлення України. Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

Відзначається, що країни ЄС і G7 заморозили понад 300 млрд доларів російських активів. Швейцарія заблокувала близько 7,5 млрд франків, що належать росіянам, а також 15 об'єктів нерухомості.

За словами міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса, конфіскація активів –вкрай делікатне питання для Швейцарії, де право власності вважається священним.

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Водночас країна опинилася під сильним зовнішнім тиском через російські активи, і цей тиск лише посилюватиметься, кажуть джерела видання в уряді. Питання конфіскації російських активів піднімається в рамках регулярних неформальних контактів з іноземними партнерами. Особливо активно наполягають на конфіскації представники України, країн Східної Європи та США.

За оцінками швейцарських банкірів, зараз в країні зберігається близько 150-200 мільярдів франків російських активів. Але ці гроші формально належить людям, які не потрапили під санкції. Влада Швейцарії вже створила робочу групу для вивчення цього питання.

Однак в уряді скептично налаштовані до можливих конфіскацій, побоюючись, що це створить прецедент, після якого кожен військовий конфлікт буде супроводжуватися такими експропріаціями майна.

"Ми не повинні раптово відмовлятися від наших принципів верховенства права", – вважає голова Комісії із зовнішньої політики Швейцарії Франц Грютер.

Тим часом видання зазначає, що раніше США вже вводили санкції проти громадян і підприємств Швейцарії за зв'язок з Росією.

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швейцарія пішла на безпрецедентний крок - приєдналася до європейських санкцій проти Росії, чим порушила свій історичний нейтралітет.

Потім Швейцарія почала заморожувати російські активи у своїх банках і надавати гуманітарну допомогу Україні.

У той же час країна геть відмовилася постачати Україні зброю і заборонила реекспорт своєї зброї з інших країн. Цю позицію в Швейцарії пояснили необхідністю дотримуватися свого нейтралітету.

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