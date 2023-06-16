Міністерство юстиції України вже відреагувало.

Державні активи Росії можуть бути конфісковані і передані Україні. Президент США отримає право конфіскувати російські суверенні активи, заморожені на території країни, і передати їх для допомоги у відновленні України.

Законопроект про конфіскацію і передачу Україні у вигляді репарацій державних активів Росії, і в першу чергу - Центрального банку країни-агресора, вже зареєстрований в Конгресі США, повідомляє комітет Сенату із закордонних справ.

Законопроект отримав назву REPO Act (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians, або "про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців") і має двопартійну підтримку. Його внесли відразу в Сенат і Палату представників.

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Документ представили сенатори Джим Ріш (Республіканська партія) і Шелдон Уайтхаус (Демократична партія) разом з представниками нижньої палати Конгресу – Майклом Макколом (республіканець, голова Комітету Палати представників у закордонних справах) і Марсі Каптур (демократ, співголова українського кокусу Палати представників).

Автори документа зазначають, що мета законопроекту – гарантувати, що "Путін, а не американські платники податків заплатить за шкоду, заподіяну неспровокованим російським вторгненням в Україну".

Що дасть законопроект:

президент США отримає право конфіскувати російські суверенні активи, заморожені на території країни, і передати їх для допомоги у відновленні України;

забороняє розморожувати підсанкційні активи, поки Росія не виведе війська з України і не погодиться сплатити репарації; доручає президенту США ініціювати створення міжнародного механізму передачі конфіскованих / заморожених російських активів на користь України;

Офіс з координації санкцій Держдепартаменту отримає додаткові ресурси для роботи з союзниками і партнерами, спрямованої на конфіскацію додаткових російських активів за кордоном.

Міністерство юстиції України вже підтримало законопроект.

Конфіскація російських активів

США запропонували передати заморожені активи РФ для відновлення України.

12 травня, уряд Бельгія оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро. Зазначені кошти були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених в Бельгії.

Станом на 25 травня 2023 року повідомлялося про те, що ЄС може передати Україні майже на 200 мільярдів євро прибутку від заморожених активів РФ.

У травні 2023 року Польща заморозила російські активи на мільярд євро.

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