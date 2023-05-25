Нараз обговорюєтьс юридина сторона питання.

Чиновники ЄС обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, які застрягли на світових фінансових ринках.

Як пише Financial Times з посиланням на джерела, відповідна зустріч пройшла 24 травня. Посадовці розглядають варіанти передачі Україні відсотків, що генеруються російськими активами в Euroclear. Це не призведе до експропріації самих активів, але все одно посилить фінансовий тиск Заходу на РФ.

За даними уряду Бельгії, через санкції в Euroclear було заморожено російські активи на 196,6 млрд євро, з яких 180 млрд євро — активи центрального банку РФ. Вони генерують гроші за рахунок купонів та погашень, які застрягли терміном до року. Euroclear реінвестує ці кошти, і саме отриманий від цього урядовці ЄС планують направити в Україну.

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Питання щодо передачі отриманих відсотків на користь України є "незвіданою територією", сказав один із співрозмовників видання, "але ми вважаємо, що це можна зробити". На думку деяких посадовців, цей принцип можна буде застосувати до ширшого кола заморожених російських активів, у тому числі тих, що застрягли в люксембурзькій розрахунковій компанії Clearstream. Самі "фінансові установи не знають, що робити з цими грошима" і передача їх для допомоги Україні видається для них перспективним.

Наразі потрібно ще юридичні наслідки цього рішення. Зокрема, такий крок, ймовірно, вимагатиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки може вплинути на фінансові ринки.

За даними джерела, ЄС також розглядає можливість активного управління прибутком для отримання більшої кількості грошей, але цей крок може мати юридичні наслідки для Euroclear. Наразі потрібно знайти баланс між захистом ролі Euroclear і перекачуванням грошей в Україну.

Заморожені російські активи

Як раніше повідомляв УНІАН, Євросоюз намагається знайти і заморозити активи підсанкційних російських мільярдерів. США запропонували передати заморожені активи РФ для відновлення України.

12 травня, уряд Бельгії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро. Вказані кошти були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії.

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